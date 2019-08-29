Народный депутат переписывался о кандидатуре на должность главы МОЗ нецензурными выражениями, а позже предложил снять новость с публикации.

Радуцкий попал в скандал с перепиской о главе МОЗ

"Х#й в жопу и снять с публикации": В сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ

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"Х#й в жопу и снять с публикации": В сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ

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Новоизбранный депутат от “Слуги народа“, основатель клиники “Борис“ и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы МОЗ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

“Мой человек Зоряна Черненко“ - написал Радуцкий, подтвердил ранее опубликованную в СМИ кандидатуру.

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“А то все п#здят, что Супрун“, - получил он в ответ. “Х#й им в жопу!!!“ - отреагировал депутат.

Что интересно, уже после публикации этой переписки Радуцкий отреагировал на нее в общении со своим собеседником в сети.

“Бл#ть“, - констатировал контакт, с которым он общался. “Ага, надо им попробовать снять“, - отметил Радуцкий. “Не трогайте“, - посоветовали ему. “Я про Цензор“, - уточнил Радуцкий.

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“Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения“, - пояснили новоиспеченному депутату.

Ранее сообщалось, что кандидатом на пост главы МОЗ от “Слуги народа“ станет Зоряна Черненко.

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