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"Х#й в жопу и снять с публикации": В сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ

Комментариев: 8
Народный депутат переписывался о кандидатуре на должность главы МОЗ нецензурными выражениями, а позже предложил снять новость с публикации.
"Х#й в жопу и снять с публикации": В сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ
© УНИАН
Фото 1/6
  • Радуцкий попал в скандал с перепиской о главе МОЗ
"Х#й в жопу и снять с публикации": В сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ
Радуцкий попал в скандал с перепиской о главе МОЗ
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Новоизбранный депутат от “Слуги народа“, основатель клиники “Борис“ и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы МОЗ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

“Мой человек Зоряна Черненко“ - написал Радуцкий, подтвердил ранее опубликованную в СМИ кандидатуру.

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“А то все п#здят, что Супрун“, - получил он в ответ. “Х#й им в жопу!!!“ - отреагировал депутат.

Что интересно, уже после публикации этой переписки Радуцкий отреагировал на нее в общении со своим собеседником в сети.

“Бл#ть“, - констатировал контакт, с которым он общался. “Ага, надо им попробовать снять“, - отметил Радуцкий. “Не трогайте“, - посоветовали ему. “Я про Цензор“, - уточнил Радуцкий.

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“Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения“, - пояснили новоиспеченному депутату.

Ранее сообщалось, что кандидатом на пост главы МОЗ от “Слуги народа“ станет Зоряна Черненко.

 

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Теги: Радуцкий, МОЗ, скандал, переписка, Супрун, Черненко
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Комментариев (8)
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Духовный_скреп    29.08.2019, 17:53
Оценка:  0
Духовный_скреп
Пизд@тый,блть,слуга народа.Таких слуг в подворотне немеряно.Работать будут за бухло и закуску.
Петров    29.08.2019, 17:37
Оценка:  0
Петров
Похоже що нова влада "делает" міністрів точно так же як і педофілів, ага.
Huper!    29.08.2019, 17:29
Оценка:  +2
Huper!
Хочется посмотреть на тех, кто с пеной изо рта орал за зедиотов в парламент и в президенты. Где вы делись, ребята???
ОлегП    29.08.2019, 17:20
Оценка:  +2
ОлегП
Ось це чмо і є слуга народа? Таких під@расів навіть при Януковичу не було!!!
Meritus    29.08.2019, 17:19
Оценка:  +3
Meritus
Ось вам и слуги народу. Жадібне бидло в костюмах.
ОлегП    29.08.2019, 17:21
Оценка:  +2
ОлегП
Ні, до бидла не дотягують. Не потрібно ображати скотину.
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 16:55
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Лица может и новые, но суть старая. Отличный выбор, зелебобики!
colavova    29.08.2019, 17:50
Оценка:  0
colavova
Х#й в жoпy и снять с публикации
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