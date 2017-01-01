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Кондратюк стала вице-спикером ВР

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Депутат от "Батькивщины" получила 318 голосов нардепов.
Вице-спикером выбрали депутатку от "Батькивщины"
Вице-спикером выбрали депутатку от "Батькивщины"
УНИАН

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Верховная Рада выбрала Елену Кондратюк вице-спикером парламента 9 созыва. “За“ проголосовали 318 депутатов.

Правда, такое количество голосов за нее отдали со второго раза. С первого голосования ни одна из кандидатур - Нестора Шуфрича, Елены Кондратюк и Мустафы Джемилева - не набрала 226 голосов депутатов.

При этом, приглашая Кондратюк на трибуну, Дмитрий Разумков несколько раз назвал неправильно то ее имя, то фамилию. В частности, он назвал ее "Контанткевич", а позже - “Ириной Константиновной“. Депутаты его поправили. Что интересно, такая же ошибка зафиксирована на сайте Рады при первом голосовании за кандидатуры вице-спикера.

Напомним, ранее спикером парламента выбрали Дмитрия Разумкова, а первым вице-спикером - Руслана Стефанчука.

 

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Теги: Рада, депутаты, Кондратюк, вице-спикер
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