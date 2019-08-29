"Давайте, садитесь, меньше смсок": Зе пригрозил распустить Раду через год

Президент призвал нардепов войти в историю ак парламент, который сделал невозможное.

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Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с обращением к украинцам и новому парламенту. При этом перед началом выступления он раскритиковал депутатов за хождение по залу, переписки и ошибки в именах друг друга.

"Давайте, садитесь, давайте - меньше лишних диалогов, давайте уже работать. Меньше смсок, больше законов", - призвал Зеленский, после чего обратился к спикеру Дмитрию Разумкову: "Уважаемый спикер - “Елена Кондратюк“.

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Так он отреагировал на то, что Разумков несколько раз ошибочно назвал то имя, то фамилию нового вице-спикера. "Спасибо вам", - отреагировал спикер. "И вам спасибо", - эмоционально отреагировал Зеленский.

После этого он приветствовал депутатов 9 созыва с началом работы. "Это и правда непривычно - видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда, а не только когда фуршет по поводу торжественного заседания", - призвал он.

Он также констатировал, что за 100 дней его работы слышал много разных оценок. "Поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости", - сравнил президент.

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"Но я уверен, что сейчас страна наконец сможет включить пятую скорость и двигаться путем перемен", - считает Зеленский.

"Я верю, что появился парламент, который сможет работать, а не заваливать важные решения тысячами поправок, принимать реальные реформы, которые устали ждать и украинцы и весь цивилизованный мир", - призвал он.

"Я рад, что сегодня появится эффективное правительство, которое сможет реализовать программы международных инвесторов и остаться в фокусе их внимания", - добавил президент.

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При этом он отметил, что приветствовать депутатов было бы некоторым злорадством. "Уровень доверия к вам высокий, а значит и уровень ожиданий - громадный", - подчеркнул глава государства.

В число этих ожиданий входят и отмена неприкосновенности, и закон об импичменте, и судебная система, и продолжение децентрализации и евроинтеграции, и либерализация экономики, государство в смартфоне, - подчеркнул он также.

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Также в списке задач президент видит преодоление монополий и контрабанды, решение проблем с тарифами, поднятие уровня промышленности, возрождение науки, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного РФ Крыма.

"Всего этого ждет общество, и все это нам надо сделать. Рада этого созыва точно войдет в историю, вопрос - как именно. У вас есть все шансы войти в учебники, как парламент, который сделал невозможное, как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства, вся страна вас очень просит, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо народа", - призвал Зеленский.

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"Или вы войдете в историю, как парламент, который проработал меньше всего - один год. Фактически это ваш, наш, испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Раду не так страшно. но искренне верю, что этого не произойдет. Давайте сделаем это вместе. Слава Украине! Спасибо", - пригрозил президент.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского пообещали отбирать мандаты у депутатов, которые будут прогуливать заседания парламента.

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