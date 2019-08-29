Модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания

БТР-50 - гусеничный бронетранспортер, который был разработан в 50-х годах XX столетия.

На ГП "Завод им. Малышева" проведено очередное испытание модернизированного БТР-50. Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

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Как отмечается в сообщении, усовершенствованный БТР-50 оснащен новым украинским двигателем ОТД-2 мощностью в 400 л.с., который заменил устаревший В-6 мощностью 240 л.с. Машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота, и доработаны узлы ходовой части.

"Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования на пересеченной местности и огневые испытания. Поэтому БТР-50 с новым харьковским двигателем стал более быстрым и мобильным, как на суше, так и на воде. Кроме того, значительно возросла надежность машины и ее эксплуатационные характеристики", - сообщили в пресс-службе.

БТР-50 - гусеничный бронетранспортер, который был разработан в 50-х годах XX столетия. Он предназначен для транспортировки до 20 бойцов и военных грузов массой до 2000 кг.

Как сообщалось 12 августа, Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64.

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