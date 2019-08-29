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Модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания

Комментариев: 3
БТР-50 - гусеничный бронетранспортер, который был разработан в 50-х годах XX столетия.
Модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания
© ukroboronprom.com.ua
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  • Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования
  • Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования
  • Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования
  • Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования
Модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания
Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования
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На ГП "Завод им. Малышева" проведено очередное испытание модернизированного БТР-50. Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

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Как отмечается в сообщении, усовершенствованный БТР-50 оснащен новым украинским двигателем ОТД-2 мощностью в 400 л.с., который заменил устаревший В-6 мощностью 240 л.с. Машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота, и доработаны узлы ходовой части.

"Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования на пересеченной местности и огневые испытания. Поэтому БТР-50 с новым харьковским двигателем стал более быстрым и мобильным, как на суше, так и на воде. Кроме того, значительно возросла надежность машины и ее эксплуатационные характеристики", - сообщили в пресс-службе.

БТР-50 - гусеничный бронетранспортер, который был разработан в 50-х годах XX столетия. Он предназначен для транспортировки до 20 бойцов и военных грузов массой до 2000 кг.

Как сообщалось 12 августа, Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64.

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Теги: БТР-50, бронетранспортер, Укроборонпром
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    29.08.2019, 17:45
Оценка:  0
krolikoff_net
Прекрасная машинка Новый движок сделает ее шустренькой.
Meritus    29.08.2019, 17:29
Оценка:  +3
Meritus
Відмінний БТР. В 70-х. Коли мій ПУ на базі БТР-60пб гавкнувся, командир віддав мені БТР-50пк, який чекав списання. Обслужили мотор, перепальцювали гусениці, відрегулювали передачі. Пройшов всі навчання без единого зауваження. Єдине, що було незручно, це відсутність обігріву.
WTF2wtf    29.08.2019, 17:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
Почти как в Сирии, правда двигло новое ))
Что там еще за корпуса на базах хранения остались для переделки?
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