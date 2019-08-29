Волошину отключили микрофон за российский язык: Разумков напомнил о регламенте

Спикер впервые в новой Раде выключил микрофон нардепу.

Верховная Рада девятого созыва сегодня работает всего первый день, между тем, скандалы и интриги уже появились. Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков выключил микрофон народному депутату от “Оппозиционной платформы - За життя” Олегу Волошину из-за того, что тот перешел на русский язык.

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Об этом сообщает Украинская правда с места событий.

Волошин принял участие в обсуждении Руслана Стефанчук в качестве кандидата на должность первого заместителя председателя Верховной Рады. Разумков дал ему слово. Сначала нардеп говорил на украинском, но резко перешел на русский.

Уважаемый Руслан Алексеевич (Стефанчук, - ред.), я в первую очередь поздравляю проявленный вами, так же как и Дмитрием Александровичем (Разумков, - ред.), намерение не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов. В этом зале есть разные депутаты, (в этом моменте с украинского перешел на русский, - ред.) мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие не разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии, - сказал Волошин.

В этот момент ему отключили микрофон и Разумков напомнил о регламенте, согласно которому народные депутаты должны разговаривать на украинском.

Я прошу, давайте придерживаться регламента, Олег, - сказал Разумков.

После этого Волошину еще раз включили микрофон и предоставили возможность говорить, только уже на украинском языке.

Я могу обращаться таким языком, на каком языке разговаривают большинство наших избирателей, - добавил Волошин на украинском языке после повторного включения микрофона.

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К слову, во время выступления Разумкова нардеп Ирина Геращенко спросила его, будет ли новый спикер выключать микрофон за русский язык. Тот ответил, что будет придерживаться регламента.

Напомним, фракция Порошенко объявила о переходе в оппозицию. При этом Евросолидарность возмутилась, что оппозиции отдают мало комитетов.

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