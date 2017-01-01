"Это была личная переписка": Радуцкий объяснил свои слова о Супрун

Нардеп заверил, что хорошо относится лично к и.о. министра, но надо поправить ее недочеты.

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Нардеп от “Слуги народа“ Михаил Радуцкий объяснил свою эмоциональную переписку с применением нецензурных слов в отношении Ульяны Супрун. Об этом сообщает Цензор.нет.

Он отметил, что уже несколько дней распространяются слухи о том, что он якобы поддерживает ее кандидатуру на пост главы Минздрава, но это не так.

“Это была личная переписка. Меня три дня обвиняют, что якобы поддерживаю кандидатуру Супрун, а я не поддерживаю. Я трое суток слышу: “Ты поддерживаешь Супрун, мы не за это голосовали““, - отметил Радуцкий.

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Он добавил, что кандидатуру министра здравоохранения внесет будущий премьер, а во время консультаций фракции "СН" была поддержана кандидатура Зоряны Черненко.

“Думаю, дело не в том, какую фразу я сказал, обсуждая эту ситуацию. Думаю, что больший резонанс вызвали фамилии, а не слова, которые я при этом употребил", - считает Радуцкий.

"Для нас важно, что Черненко понимает, что коррупции быть не должно и отката в реформе тоже быть не должно“, - сказал он.

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При этом Радуцкий подчеркнул, что он очень хорошо относится к Супрун, но считает, что сегодня Минздраву нужно новое лицо, которое “исправит ряд недочетов в ее работе“.

Напомним, ранее в сети появилась переписка Михаила Радуцкого с нецензурными выражениями о кандидатуре главы Минздрава.

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