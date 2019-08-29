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Гончарук стал новым премьер-министром Украины

Комментариев: 1
Алексея Гончарука выбрали главой нового украинского правительства.
Премьером стал замглавы Офиса президента Алексей Гончарук
Премьером стал замглавы Офиса президента Алексей Гончарук
УНИАН

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Верховная Рада выбрала замглавы Офиса президента Алексея Гончарука премьер-министром Украины. “За“ проголосовали 290 депутатов, против - 27, воздержались, - 35.

Ранее парламент выбрал спикером Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, вице-спикером - Елену Кондратюк.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уже обратился к Верховной Раде 9 созыва и всем украинцам, пожелав этому парламенту сделать невозможное.

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Также ранее у Владимира Зеленского пообещали отбирать мандаты у депутатов за прогулы заседаний парламента.

 

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Теги: Гончарук, премьер, Рада, Кабмин, голосование, Слуга народа
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Комментариев (1)
krolikoff_net    29.08.2019, 17:46
Оценка:  -1
krolikoff_net
Образование у него экономическое есть ? Скорее всего нет.
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