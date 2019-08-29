Гончарук стал новым премьер-министром Украины

Алексея Гончарука выбрали главой нового украинского правительства.

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Верховная Рада выбрала замглавы Офиса президента Алексея Гончарука премьер-министром Украины. “За“ проголосовали 290 депутатов, против - 27, воздержались, - 35.

Ранее парламент выбрал спикером Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, вице-спикером - Елену Кондратюк.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уже обратился к Верховной Раде 9 созыва и всем украинцам, пожелав этому парламенту сделать невозможное.

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Также ранее у Владимира Зеленского пообещали отбирать мандаты у депутатов за прогулы заседаний парламента.

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