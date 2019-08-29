СМИ опубликовали полный список будущего Кабмина
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Стал известен вероятный состав будущего правительства Алексея Гончарука. Список опубликовало издание LB.ua.
Двое министров будут назначены по квоте президента, имена остальных изложены в письме фракции “Слуги народа“ к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции.
В новое правительство должны войти:
- Дмитрий Кулеба - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
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- Михаил Федоров - вице-премьер - министр цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
- Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
- Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
- Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
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- Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
- Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк - министр обороны.
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Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.
Напомним, ранее Верховная Рада выбрала премьером нового правительства замглавы Офиса президента Алесея Гончарука.
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