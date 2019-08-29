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СМИ опубликовали полный список будущего Кабмина

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Несмотря на протесты под Офисом президента и парламентом, министром внутренних дел останется Арсен Аваков.
Стало известно, кто заменит министров Гройсмана
Стало известно, кто заменит министров Гройсмана
пресс-служба Кабмина

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Стал известен вероятный состав будущего правительства Алексея Гончарука. Список опубликовало издание LB.ua.

Двое министров будут назначены по квоте президента, имена остальных изложены в письме фракции “Слуги народа“ к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции.

В новое правительство должны войти:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

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  • Михаил Федоров - вице-премьер - министр цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

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  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

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Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Напомним, ранее Верховная Рада выбрала премьером нового правительства замглавы Офиса президента Алесея Гончарука.

 

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Теги: Кабмин, Гончарук, министры, Зеленский, Слуга народа
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Комментариев (3)
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FPN    29.08.2019, 18:54
Оценка:  -1
FPN
А ГДЕ ЮСТИЦИЯ??????!!!!!!
Жрать    29.08.2019, 19:08
Оценка:  +1
Жрать
Юстицию отменять
FPN    29.08.2019, 18:54
Оценка:  -1
FPN
А ГДЕ ЮСТИЦИЯ??????!!!!!!
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