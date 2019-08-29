СМИ опубликовали полный список будущего Кабмина

Несмотря на протесты под Офисом президента и парламентом, министром внутренних дел останется Арсен Аваков.

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Стал известен вероятный состав будущего правительства Алексея Гончарука. Список опубликовало издание LB.ua.

Двое министров будут назначены по квоте президента, имена остальных изложены в письме фракции “Слуги народа“ к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции.

В новое правительство должны войти:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

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Михаил Федоров - вице-премьер - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

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Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк - министр обороны.

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Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Напомним, ранее Верховная Рада выбрала премьером нового правительства замглавы Офиса президента Алесея Гончарука.

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