"Не будьте ручными министрами": Супрун написала заявление об увольнении

И.о. министра подчеркнула, что в цивилизованных странах и власть передается цивилизованно.

Супрун и ее замы написали заявления об увольнении Facebook Уляны Супрун

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя нового премьера Алексея Гончарука. Об этом она сообщила в Facebook.

Она добавила, что заявления написали также ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

"В демократических и цивилизованных странах власть передается спокойно, без эмоций и саботажа. Это одно из крупнейших достижений зрелых сообществ и обществ", - подчеркнула Супрун.

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"Ждем ближайшего заседания правительства, где заявления будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - заверила и.о. министра и дала несколько советов новым чиновникам.

"Никогда не переставайте исследовать сферу, которой будете заниматься. Изучите положение дел не по медиа или фейсбук, а по нормативным документам и реальным положением дел. Прочитайте transition books, которые подготовили министерства", - привела она ссылку на такую книгу от МОЗ.

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Супрун подчеркнула, что первый этап трансформации системы здравоохранения успешно состоялся.

"Не бойтесь продолжать вещи, которые уже работают и делать реальные изменения того, что не работает. На 2020 год запланировано немало изменений в сфере здравоохранения, но впереди еще очень много работы", - добавила она.

"Будьте командой. Какими разными вы ни были, помните, что вас объединяет общая работа и общая ответственность", - призвала чиновница.

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Также она посоветовала говорить друг другу правду - о состоянии дел, об ошибках и рисках. "Это сделает ваше сотрудничество эффективнее и сохранит ваши силы на действительно важные вещи. Не бойтесь сложных разговоров", - пишет Супрун.

Она также рекомендует чиновникам верить в свои силы и не позволять, чтобы ими манипулировали. "Не бойтесь быть технократами и не будьте “чьими-то ручными“ министрами", - призвала она.

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"Желаем успехов новым депутатам и командам, которые зайдут в министерства, в том числе - в Министерство здравоохранения", - добавила Супрун.

Напомним, ранее нардеп Михаил Радуцкий попал в скандал из-за матерной переписки о кандидатуре на должность главы МОЗ.

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