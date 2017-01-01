Гончарук пообещал уволить всех неэффективных глав ведомств

Точно уволят глав Государственной архитектурно-строительной инспекции и Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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Алексей Гончарук анонсирует в ближайшие месяцы увольнение глав Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и других неэффективных руководителей ведомств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги - кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвям сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы", - считает он.

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"Нужно начинать с оценки эффективности. Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем - на выход сразу", - сказал Гончарук.

Ранее Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.

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