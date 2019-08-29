Новым министром обороны стал Андрей Загороднюк

Ранее его кандидатуру подали премьеру Алексею Гончаруку представители монобольшинства от "Слуги народа".

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Верховная Рада выбрала новым министром обороны Украины Андрея Загороднюка. “За“ проголосовали 314 депутатов, против - 25, воздержались, - 14.

Ранее парламент выбрал новым премьер-министром замглавы Офиса президента Алексея Гончарука, спикером Верховной Рады - Дмитрия Разумкова, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, вице-спикером - Елену Кондратюк.

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде 9 созыва и всем украинцам, пожелав этому парламенту сделать невозможное.

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Также у Владимира Зеленского пообещали отбирать мандаты у депутатов за прогулы заседаний парламента.

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