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Новым министром обороны стал Андрей Загороднюк

Комментариев: 1
Ранее его кандидатуру подали премьеру Алексею Гончаруку представители монобольшинства от "Слуги народа".
Загороднюка назначили министром обороны
Загороднюка назначили министром обороны
УНИАН

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Верховная Рада выбрала новым министром обороны Украины Андрея Загороднюка. “За“ проголосовали 314 депутатов, против - 25, воздержались, - 14.

Ранее парламент выбрал новым премьер-министром замглавы Офиса президента Алексея Гончарука, спикером Верховной Рады - Дмитрия Разумкова, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, вице-спикером - Елену Кондратюк.

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде 9 созыва и всем украинцам, пожелав этому парламенту сделать невозможное.

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Также у Владимира Зеленского пообещали отбирать мандаты у депутатов за прогулы заседаний парламента.

 

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Теги: Загороднюк, министр обороны, Минобороны, армия, Рада, голосование
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Комментариев (1)
eddgek    29.08.2019, 19:10
Оценка:  0
eddgek
А кто это такое...////\\\\\, , а ну-ка зелябобикивАтнокАцапия разкажите...
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