Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Назначен министр обороны Украины

Комментариев: 0
Парламентарии поддержали предложенную Зеленским кандидатуру Андрея Загороднюка.
Новый министр обороны Андрей Загороднюк
Новый министр обороны Андрей Загороднюк
depo.ua

Верховная Рада девятого созыва на первом заседании в четверг, 29 августа, поддержала кандидатуру министра обороны, предложенного президентом Владимиром Зеленским.

314 голосами главой Минобороны назначен Андрей Загороднюк.

После этого нардепы приступили к назначению министра иностранных дел, на должность которого президент предложил Вадима Пристайко.

Ранее премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Также было назначено руководство парламента.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минобороны, Рада, Кабмин Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь