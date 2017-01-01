Назначен министр обороны Украины

Парламентарии поддержали предложенную Зеленским кандидатуру Андрея Загороднюка.

Верховная Рада девятого созыва на первом заседании в четверг, 29 августа, поддержала кандидатуру министра обороны, предложенного президентом Владимиром Зеленским.

314 голосами главой Минобороны назначен Андрей Загороднюк.

После этого нардепы приступили к назначению министра иностранных дел, на должность которого президент предложил Вадима Пристайко.

Ранее премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Также было назначено руководство парламента.

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