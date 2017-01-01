Трамп предупредил об "одном из сильнейших" ураганов в США

Губернатор Флориды накануне ввел в штате режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением Дориана.

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Надвигающийся на американский штат Флорида ураган Дориан может стать одним из сильнейших, которые обрушивались на Соединенные Штаты, предупредил президент страні Дональд Трамп в четверг, 29 августа.

"Кажется, ураган Дориан обрушится на Флориду в воскресенье поздно вечером. Будьте готовы и, пожалуйста, соблюдайте указания властей штата и федеральных властей. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из сильнейших!" - написал он в Twitter.

Трамп также выразил удовлетворение тем, что ураган Дориан не нанес сильного ущерба Пуэрто-Рико и проходит в стороне от этого островного государства в Карибском море, находящегося под управлением США.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что ураган Дориан, сформировавшийся в Атлантическом океане к востоку от Барбадоса, в пятницу усилится до третьей категории. Скорость ветра в пределах атмосферного явления сейчас составляет около 38 м/с. Ураган находится примерно в 240 км к северо-западу от города Сан-Хуан, столицы Пуэрто-Рико, и движется в направлении Флориды со скоростью около 5,8 м/с.

Накануне губернатор Флориды ввел в штате режим ЧС в связи с приближением Дориана.

Напомним, в июле Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за урагана Барри.

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