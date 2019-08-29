Новоизбранный нардеп попал в скандал с нецензурной перепиской

Михаила Радуцкого застали за матерной перепиской в зале Верховной Рады. Он нецензурно отвечал на предположение о том, что поддерживает Ульяну Супрун.

Депутат фракции Слуга народа и основатель клиники Борис Михаил Радуцкий вел матерную переписку в зале Верховной Рады. Снимки переписки опубликовал Цензор.НЕТ в четверг, 29 августа.

Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения Украины.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п****т, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х** им в ж***!!!" - отреагировал Радуцкий.

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Переписка вызвала в сети бурные обсуждения, после чего Радуцкий прокомментировал ситуацию в комментарии изданию Украинская правда. Он заявил, что сожалеет, что его переписка с использованием нецензурной лексики попала на глаза публики.

"Мне стыдно за слова, а не за переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом. В течение трех суток 24 часа в сутки меня обвиняли полстраны, что я поддерживаю назначение Ульяны Супрун. А я поддерживаю совсем другого человека. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос. Такие слова публично - точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне - я в таком тоне ответил. Принимаю, что надо сдерживаться, я сегодня вижу, что личного у меня уже ничего не осталось", - сказал нардеп.

Напомним, что ранее между Радуцким и Супрун произошел "расовый скандал": Радуцкий считает, что у представителей разных рас по-разному протекают и лечатся болезни.

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