В Раде очередной скандал со "слугой народа"

Нардеп фотографировался с Конституцией Украины, поставив на нее локоть. Фотография стремительно разлетелась в сети и спровоцировала волну негодования.

Депутат Верховной Рады от Слуги народа Евгений Шевченко решил отметить первый рабочий день, сделав фото с Конституцией, и поставил на нее локоть. Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook активист Андрей Смолий в четверг, 29 августа.

"Они дорвались в Раду. Вот так. Локти класть на украинские святыни. Это все, что нужно знать по части "новых лиц", - написал под фото Смолий.

Сам Евгений Шевченко поспешил оправдаться на своей странице в соцсети: говорит, что это было "фото в динамике".

"Журналисты поймали кадр в момент съемки, когда я поднимал руку, чтобы поправить галстук. Это фото в динамике, как можно увидеть. Но некоторым удалось это обыграть, что я намеренно положил локоть на Конституцию. В первый день работы некоторые личности пытаются навешать на меня абсурдные ярлыки. Мои избиратели знают меня и верят мне. Подобными провокациями вы только показываете свой "профессионализм", - написал Шевченко.

Напомним, что ранее новоизбранный нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.

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