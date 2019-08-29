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В Раде очередной скандал со "слугой народа"

Комментариев: 8
Нардеп фотографировался с Конституцией Украины, поставив на нее локоть. Фотография стремительно разлетелась в сети и спровоцировала волну негодования.
В Раде нардеп поставил локоть на Конституцию
В Раде нардеп поставил локоть на Конституцию
Евгений Шевченко / Facebook

Депутат Верховной Рады от Слуги народа Евгений Шевченко решил отметить первый рабочий день, сделав фото с Конституцией, и поставил на нее локоть. Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook активист Андрей Смолий в четверг, 29 августа.

"Они дорвались в Раду. Вот так. Локти класть на украинские святыни. Это все, что нужно знать по части "новых лиц", - написал под фото Смолий.

Сам Евгений Шевченко поспешил оправдаться на своей странице в соцсети: говорит, что это было "фото в динамике".

"Журналисты поймали кадр в момент съемки, когда я поднимал руку, чтобы поправить галстук. Это фото в динамике, как можно увидеть. Но некоторым удалось это обыграть, что я намеренно положил локоть на Конституцию. В первый день работы некоторые личности пытаются навешать на меня абсурдные ярлыки. Мои избиратели знают меня и верят мне. Подобными провокациями вы только показываете свой "профессионализм", - написал Шевченко.

Напомним, что ранее новоизбранный нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.

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Теги: Конституция, Рада, Верховная Рада, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ANDREICH    29.08.2019, 20:51
Оценка:  0
ANDREICH
міг би йух приложить помогло б
Зорян_и_Шкиряк    29.08.2019, 20:46
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да ерунда! Вот если бы он членом страницы листал!..
colavova    29.08.2019, 20:20
Оценка:  -1
colavova
пуйло ежедневно подтирается конституцией
Зорян_и_Шкиряк    29.08.2019, 20:46
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Это выработанная годами привычка разведчика!
fkrfyfan    29.08.2019, 20:17
Оценка:  -2
fkrfyfan
"Активист" из поросячьей своры?
Л_о_л_а    29.08.2019, 20:06
Оценка:  -1
Л_о_л_а
порошенко подтерся Конституцией, а "честные" Смолии этого не замечали
SINOBI-LIFE    29.08.2019, 20:16
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
ПНХ ДЛБ!!!
colavova    29.08.2019, 20:19
Оценка:  -3
colavova
Лола, ты какой конституцией подтираешься, российской?)))
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