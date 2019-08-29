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Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД

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В ходе выступления в парламенте Вадим Пристайко подтвердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.
Вадим Пристайко намерен продолжить евроатлантический курс Украины
Вадим Пристайко намерен продолжить евроатлантический курс Украины
112 Украина

Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского проголосовала за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. "За" проголосовали 310 народных депутатов в четверг, 29 августа.

В ходе выступления в парламенте Пристайко подтвердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

"Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским остаются без изменений – ЕС и НАТО. Тут все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, а точнее – одного политического решения", – сказал он.

Как известно, министр обороны, министр иностранных дел, глава СБУ назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины. Другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Ранее в четверг Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны. "За" проголосовали 314 нардепов.

Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.

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Теги: МИД Украины, Рада, Верховная Рада, парламент, министр, МИД, назначение, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    29.08.2019, 20:14
Оценка:  0
fkrfyfan
Что интересно, ни ЕС, ни НАТО украину приглашать как то не спешат
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