Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД

В ходе выступления в парламенте Вадим Пристайко подтвердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского проголосовала за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. "За" проголосовали 310 народных депутатов в четверг, 29 августа.

В ходе выступления в парламенте Пристайко подтвердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

"Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским остаются без изменений – ЕС и НАТО. Тут все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, а точнее – одного политического решения", – сказал он.

Как известно, министр обороны, министр иностранных дел, глава СБУ назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины. Другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Ранее в четверг Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны. "За" проголосовали 314 нардепов.

Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.

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