Станица Луганская: украинская сторона обследовала разрушенный мост
Четыре представителя проектировочной организации ООО Союзтранспроект осуществили топографическую съемку местности возле разрушенной части моста в Станице Луганской и определили степень его поражения. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА в четверг, 29 августа.
Проектировщики выполнили все запланированные работы, а личный состав ГСЧС с помощью имеющейся спецтехники продолжил демонтаж фортификационного сооружения. Продолжается работа по разминированию участка, определенного под будущую дорогу.
Cмотрите фотогалерею: Станица Луганская: украинская сторона обследовала разрушенный мост
Напомним, что ранее в пресс-центре ООС заявили, что украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится.
Также сообщалось, что в Станице Луганской разминировали территорию возле моста.
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