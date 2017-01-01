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Станица Луганская: украинская сторона обследовала разрушенный мост

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Проектировщики сделали снимки разрушенной части моста, а также определили степень его поражения.
Украинские проектировщики обследовали разрушенную часть моста в Станице Луганской
Украинские проектировщики обследовали разрушенную часть моста в Станице Луганской
Пресс-центр ООС

Четыре представителя проектировочной организации ООО Союзтранспроект осуществили топографическую съемку местности возле разрушенной части моста в Станице Луганской и определили степень его поражения. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА в четверг, 29 августа.

Проектировщики выполнили все запланированные работы, а личный состав ГСЧС  с помощью имеющейся спецтехники продолжил демонтаж фортификационного сооружения. Продолжается работа по разминированию участка, определенного под будущую дорогу.

 

 

Напомним, что ранее в пресс-центре ООС заявили, что украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится.

Также сообщалось, что в Станице Луганской разминировали территорию возле моста.

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Теги: мост, донбасс, Станица Луганская, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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