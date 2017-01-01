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Баканов официально возглавил СБУ

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Новый глава спецслужбы пообещал реформировать ведомство и уже осенью вынести на рассмотрение Рады новый закон о СБУ.
За Ивана Баканова проголосовали 319 нардепов
За Ивана Баканова проголосовали 319 нардепов

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, одобрила назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента Владимира Зеленского. Кандидатура Баканова набрала 319 голосов.

Предварительно парламент уволил прежнего главу СБУ Василия Грицака. "За" проголосовали 333 нардепа.

Перед голосованием Баканов выступил с речью в Раде. Он заявил, что СБУ "должна стать технологической, быстрой и прочной". Новый глава спецслужбы пообещал реформировать ведомство и уже осенью вынести на рассмотрение парламента новый закон о СБУ.

Напомним, 22 мая указом президента Иван Баканов был назначен первым замглавы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Ранее в четверг, 29 августа, Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны. "За" проголосовали 314 нардепов.

Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.

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Теги: СБУ, спецслужбы, Рада, Верховная Рада, парламент, назначение, Иван Баканов
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Источник: korrespondent.net

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