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В "ДНР" заявили о серьезных потерях

Комментариев: 7
Сепаратисты якобы попали под прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм в районе села Григоровка.
Сепаратисты "ДНР" понесли потери
Сепаратисты "ДНР" понесли потери
Getty Images

Три сепаратиста "ДНР" погибли и еще пятеро получили ранения в результате минометного обстрела. Об этом вечером в четверг, 29 августа, сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя так называемой "народной милиции".

Утверждается, что обстрел произошел в 18:30 в районе селе Григоровка, которое находится в Тельмановском районе Донецкой области.

Сепаратисты обвиняют в обстреле украинских военных. Якобы бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ открыли прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм. Всего было выпущено 15 мин.

Также в "ДНР" заявляют, что в ходе ночного боя три "народных милиционера" попали в плен к бойцам полка Азов. Еще один был убит в ходе перестрелки. Пленные сепаратисты якобы находятся на командном пункте Азова в Новолуганском.

Ранее в четверг в штабе ООС сообщили о ликвидации группы диверсантов "ДНР". По официальным данным, четыре врага были убиты, еще один был ранен и попал в плен вместе с оружием.

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Теги: обстрел, погибли, сепаратисты, погибшие, потери, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Ira0955    29.08.2019, 22:17
Оценка:  0
Ira0955
ПНХ пядарасы ватные!!
WTF2wtf    29.08.2019, 21:28
Оценка:  +4
WTF2wtf
Это плюсом к тем 4 двухсотым и одному пленному боевику, которых ночью "Азов" под Горловкой отработал?
Rangol    29.08.2019, 21:14
Оценка:  -6
Rangol
Почему укроразведка ничего не знает? Заманивают укров
Letohradek    29.08.2019, 21:12
Оценка:  +5
Letohradek
Замечательная новость! ))
МаксимУм    29.08.2019, 21:18
Оценка:  -4
МаксимУм
Ты же кричал что ЗЕ запретил стрелять... Может это заслуга ПЕ, который разрешил?
Letohradek    29.08.2019, 21:23
Оценка:  -1
Letohradek
Не, не запрещал? Как и парад не собирался проводить ... Народ украинский вынудил эту гниду поступать так, как нужно украинскому народу!
Cowboychik    29.08.2019, 22:24
Оценка:  0
Cowboychik
Народ украинский......)))) Это троллинг? )))))
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