В "ДНР" заявили о серьезных потерях

Сепаратисты якобы попали под прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм в районе села Григоровка.

Три сепаратиста "ДНР" погибли и еще пятеро получили ранения в результате минометного обстрела. Об этом вечером в четверг, 29 августа, сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя так называемой "народной милиции".

Утверждается, что обстрел произошел в 18:30 в районе селе Григоровка, которое находится в Тельмановском районе Донецкой области.

Сепаратисты обвиняют в обстреле украинских военных. Якобы бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ открыли прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм. Всего было выпущено 15 мин.

Также в "ДНР" заявляют, что в ходе ночного боя три "народных милиционера" попали в плен к бойцам полка Азов. Еще один был убит в ходе перестрелки. Пленные сепаратисты якобы находятся на командном пункте Азова в Новолуганском.

Ранее в четверг в штабе ООС сообщили о ликвидации группы диверсантов "ДНР". По официальным данным, четыре врага были убиты, еще один был ранен и попал в плен вместе с оружием.

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