Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук представил новый Кабмин

Комментариев: 1
В новом Кабмине несмотря на протесты министром внутренних дел останется Арсен Аваков. Министр финансов предыдущего правительства Оксана Маркарова также останется на своей должности.
Алексей Гончарук представил новый состав правительства
Алексей Гончарук представил новый состав правительства

Новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа.

Новый Кабмин будет выглядеть так:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
  • Денис Малюська - министр юстиции Украины.

По президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.

  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

Напомним, что ранее Иван Баканов официально возглавил СБУ.

Также сообщалось, что Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: премьер-министр, Рада, Верховная Рада, правительство, назначение, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ira0955    29.08.2019, 22:16
Оценка:  0
Ira0955
А мразоту ПРовскую Богатырёву почему забыли сделать министром??))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь