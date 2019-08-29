Гончарук представил новый Кабмин
В новом Кабмине несмотря на протесты министром внутренних дел останется Арсен Аваков. Министр финансов предыдущего правительства Оксана Маркарова также останется на своей должности.
Новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа.
Новый Кабмин будет выглядеть так:
- Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
- Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
- Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
- Денис Малюська - министр юстиции Украины.
По президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.
- Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк - министр обороны.
Напомним, что ранее Иван Баканов официально возглавил СБУ.
Также сообщалось, что Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД.
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