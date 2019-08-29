Гончарук представил новый Кабмин

В новом Кабмине несмотря на протесты министром внутренних дел останется Арсен Аваков. Министр финансов предыдущего правительства Оксана Маркарова также останется на своей должности.

Алексей Гончарук представил новый состав правительства

Новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа. Новый Кабмин будет выглядеть так: Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;

Денис Малюська - министр юстиции Украины. По президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны. Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк - министр обороны. Напомним, что ранее Иван Баканов официально возглавил СБУ. Также сообщалось, что Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент