Гончарук, Пристайко, Загороднюк. Первые назначения в Кабмин

Биографии нового премьер-министра, министров обороны и иностранных дел.

Верховная Рада Украины 9 созыва в первый же день своей работы решили закрыть все кадровые вопросы в высших эшелонах власти.

Первыми депутаты назначили нового премьер-министра, министров иностранных дел и обороны.

Корреспондент.netсобрал информацию о новых чиновниках.

Алексей Гончарук

Гончаруку 35 лет, по образованию он юрист, имеет свидетельство адвоката. Специализируется на сопровождении инвестиционных проектов в строительстве, а также на помощи пострадавшим инвесторам.

На выборах в Верховную Раду предыдущего созыва Гончарук безрезультатно баллотировался от партии Сила людей, которая в парламент не прошла, набрав всего 0,1%. С 2015-го, Гончарук работал внештатным советником экс-министра экологии Игоря Шевченко. Но тот попал в коррупционный скандал, и Гончарук сменил род деятельности: он возглавил Офис эффективного регулирования – BRDO, структуру, созданную на грантовые средства тогдашним министром экономического развития Абромавичусом.

Гончарука в команду Зеленского привел глава президентского офиса Андрей Богдан. В Офисе президента Гончарук курировал блок экономического развития и реформ.

Вадим Пристайко

Пристайко – кадровый дипломат. Ему 49 лет. Начинал он на дипломатической службе в 1994 году со сферы торгово-экономических связей.

С 2012 по 2014 годы работал - чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде.

с 2014 по 2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Офиса Президента.

Как видим, Пристайко работал в команде Павла Климкина и Петра Порошенко. Сам новый министр иностранных дел заявил, что гордится внешнеполитическим курсом прошлой власти.

Андрей Загороднюк

Загороднюк - внештатный советник президента Зеленского и член Наблюдательного Совета Укроборонпрома. Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Что касается образования, то Загороднюк учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в Университете Уорика и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

С начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году является активным общественным активистом, волонтер Вооруженных сил Украины. В частности, возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам на Восток буржуйки и машины скорой помощи, которые делали из бронированных инкассаторских машин.