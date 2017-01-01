Рада создала 23 комитета и назначила их глав

Парламент 299 голосами утвердил руководителей и персональный состав профильных комитетов.

Верховная Рада Украины поддержала создание 23 парламентских комитетов. За такое постановление вечером в четверг, 29 августа, проголосовали 318 народных депутатов.

Также парламент 299 голосами утвердил руководителей и персональный состав профильных комитетов.

Согласно принятому постановлению, в парламенте будут действовать следующие комитеты:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политике возглавил Николай Сольский (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносильская (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность);

(Европейская солидарность); Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин (Батькивщина);

(Батькивщина); Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (внефракционный);

(внефракционный); Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады – Сергей Кальченко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (Оппозиционная платформа За жизнь);

(Оппозиционная платформа За жизнь); Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Юрий Кысиль (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко (Слуга народа).

Ранее в четверг, Верховная Рада утвердила новое руководство парламента. Спикером стал Дмитрий Разумков от Слуги народа.

Также Рада утвердила состав правительства во главе с премьер-министров Алексеем Гончаруком.

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