На Буковине задержали полицейского за сбыт наркотиков

У правоохранителя изъяли наркотические вещества, оружие, крупную сумму денег и фальсифицированный алкоголь.

Полицейскому грозит от шести до десяти лет тюрьмы ДБР

В Черновицкой области инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотических веществ. Об этом сообщает Государственного бюро расследований в четверг, 29 августа.

По предварительной информации, инспектор покупал наркотические средства с целью принятия и незаконного сбыта коллегам и гражданским лицам. Полицейский также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья.

Правоохранителя задержали. Во время обысков было изъято 4750 евро, 2500 долларов, 16500 гривен, порошкообразное вещество белого цвета похожее на амфетамин, оружие и патроны калибра 8 мм, 77 зип-пакетов и 11 полиэтиленовых пакетов с веществом похожим на марихуану, 880 литров фальсифицированной водочной продукции, 300 литров спирта и поддельные марки акцизного сбора.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины). Решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Ранее СБУ задержала продавцов оптовых партий амфетамина в Киеве. Среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 млн гривен.

Также на Донбассе изъяли 150 кг наркотиков. Их у себя дома хранила местная жительница.

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