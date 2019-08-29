В Слуге народа озвучили сроки увольнения Авакова

Арсен Аваков будет переходным министром под персональную ответственность президента Владимира Зеленского, отметил Давид Арахамия.

Верховная Рада сможет уволить министра внутренних дел Арсена Авакова не ранее чем через полгода. Об этом сказал глава фракции Слуги народа Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина в четверг, 29 августа.

По его словам, президент Владимир Зеленский объяснил необходимость сохранения Авакова в новом правительстве на переходной период.

"Я не знаю, сколько может длиться переходный период. Два месяца не может. Смотрите, если приходит или министр, или заместитель, то пока он поймет, как работает "большое хозяйство"... По опыту, как на должности приходили другие министры, я думаю, что не менее полугода", – заявил Арахамия.

Он отметил, что Аваков остается в Кабмине под ответственность Зеленского.

"Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента. Арсен Борисович Аваков будет в качестве переходного министра", – подчеркнул Арахамия.

По его словам, партия Слуга народа просто не смогла найти сильных кандидатов за короткое время.

"Это переходный период. Смотрите, у нас есть два министра. У нас есть бюджет и там нужен переходный период. Оксана Маркарова у нас остается. Есть национальная безопасность. Там у нас два министерства это Минобороны и МВД. С Министерством обороны у нас достигнута договоренность, что министр Степан Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка. Он будет помогать ему, мы еще определяем как. Арсен Борисович будет тоже в качестве переходного министра", – подчеркнул Арахамия.

Ранее в четверг Верховная Рада утвердила состав правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Свои должности сохранили два министра из предыдущего Кабмина – Арсен Аваков и Оксана Маркарова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet