Рада отправила Луценко в отставку

Представление президента на увольнение Луценко с должности генпрокурора поддержали 317 народных депутатов.



Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 317 народных депутатов.

Ранее днем Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его.

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