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Рада отправила Луценко в отставку

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Представление президента на увольнение Луценко с должности генпрокурора поддержали 317 народных депутатов.
Юрий Луценко ушел в отставку
Юрий Луценко ушел в отставку

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 317 народных депутатов.
 
Ранее днем Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.
 
"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его. 
 
Позже Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Луценко.

Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.

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Теги: Луценко, Рада, ГПУ, увольнение, генпрокурор
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Источник: korrespondent.net

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