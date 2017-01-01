Рада отправила Луценко в отставку
Представление президента на увольнение Луценко с должности генпрокурора поддержали 317 народных депутатов.
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 317 народных депутатов.
Ранее днем Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.
"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его.
Позже Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Луценко.
Как сообщалось, ранее парламент поддержал назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. Кроме того, Рада проголосовала за кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны.
Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.
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