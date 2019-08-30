Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рябошапка официально возглавил ГПУ

Комментариев: 1
Парламент одобрил кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.
Рябошапка официально возглавил ГПУ
president.gov.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, одобрила назначение Руслана Рябошапку главой генеральной прокуратуры Украины. Кандидатура Рябошапки набрала 312 голосов.
 
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент девятого созыва. 29 августа Луценко написал заявление об отставке. Рада проголосовала за отставку главы ГПУ.
 
Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Верховная Рада, ГПУ, генпрокурор, Руслан Рябошапка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ANDREICH    30.08.2019, 00:12
Оценка:  -1
ANDREICH
ще один зелений виродок
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь