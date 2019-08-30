Рябошапка официально возглавил ГПУ

Парламент одобрил кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.



Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, одобрила назначение Руслана Рябошапку главой генеральной прокуратуры Украины. Кандидатура Рябошапки набрала 312 голосов.



Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент девятого созыва. 29 августа Луценко написал заявление об отставке. Рада проголосовала за отставку главы ГПУ.



Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.

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