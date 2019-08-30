Рябошапка официально возглавил ГПУ
Парламент одобрил кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, одобрила назначение Руслана Рябошапку главой генеральной прокуратуры Украины. Кандидатура Рябошапки набрала 312 голосов.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент девятого созыва. 29 августа Луценко написал заявление об отставке. Рада проголосовала за отставку главы ГПУ.
Как сообщалось, ранее парламент поддержал назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. Кроме того, Рада проголосовала за кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны.
Также в этот день премьер-министром был назначен Алексей Гончарук. Кроме того, было сформировано новое руководство парламента.
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