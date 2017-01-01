Рада занялась неприкосновенностью депутатов
Парламент к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности.
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, приступила к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности.
На этом заседании нардепы намерены предварительно (в первом чтении) одобрить проект закона. Для этого им необходимо минимум 226 голосов. На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений.
Ранее профильный комитет рекомендовал Раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов.
Ранее профильный комитет рекомендовал Раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов.
В партии Слуга народа уверены, что законопроект сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.
Напомним, президент Владимир Зеленский выступает за принятие Радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года.
СМИ назвали дату отмены Радой неприкосновенности
СМИ назвали дату отмены Радой неприкосновенности
В июне 2018 года Конституционный суд Украины признал законопроект об отмене неприкосновенности нардепов соответствующим Основному закону.
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