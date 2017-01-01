Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада занялась неприкосновенностью депутатов

Комментариев: 0
Парламент к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности.
Верховна Рада/Facebook
Верховна Рада/Facebook

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, приступила к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности.
 
На этом заседании нардепы намерены предварительно (в первом чтении) одобрить проект закона. Для этого им необходимо минимум 226 голосов. На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений.

Ранее профильный комитет рекомендовал Раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов.
 
В партии Слуга народа уверены, что законопроект сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский выступает за принятие Радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года.

СМИ назвали дату отмены Радой неприкосновенности
 
В июне 2018 года Конституционный суд Украины признал законопроект об отмене неприкосновенности нардепов соответствующим Основному закону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: неприкосновенность, Верховная Рада, депутатская неприкосновенность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь