Рада занялась неприкосновенностью депутатов



Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, приступила к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности.

На этом заседании нардепы намерены предварительно (в первом чтении) одобрить проект закона. Для этого им необходимо минимум 226 голосов. На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений.



Ранее профильный комитет рекомендовал Раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов.

В партии Слуга народа уверены, что законопроект сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины признал законопроект об отмене неприкосновенности нардепов соответствующим Основному закону.