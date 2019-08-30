ВР поддержала снятие неприкосновенности с нардепов



Верховная Рада в ночь на пятницу, 30 августа, одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.



363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов).

Законопроектом предлагается исключить из статьи 80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.