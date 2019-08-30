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ВР поддержала снятие неприкосновенности с нардепов

Комментариев: 1
Парламент принял законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов в первом чтении.
Депутатскую неприкосновенность намерены отменить с 2020 года
Депутатскую неприкосновенность намерены отменить с 2020 года
Корреспондент.net


Верховная Рада в ночь на пятницу, 30 августа, одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.

363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов).

Законопроектом предлагается исключить из статьи 80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.
 
В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
 
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал Раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности парламентариев.

 
В июне 2018 года Конституционный суд Украины признал законопроект об отмене неприкосновенности нардепов соответствующим Основному закону.

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Теги: неприкосновенность, Верховная Рада, депутатская неприкосновенность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wолк    30.08.2019, 01:00
Оценка:  +1
wолк
А вот это уже действительно полезное действие.Его ждали много лет.Теперь посмотрим что из этого выйдет.
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