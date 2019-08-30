ВР поддержала снятие неприкосновенности с нардепов
Парламент принял законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов в первом чтении.
Верховная Рада в ночь на пятницу, 30 августа, одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.
363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов).
Законопроектом предлагается исключить из статьи 80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.
В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал Раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности парламентариев.
Как известно, президент Владимир Зеленский выступает за принятие Радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года.
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В июне 2018 года Конституционный суд Украины признал законопроект об отмене неприкосновенности нардепов соответствующим Основному закону.
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