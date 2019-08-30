Трамп не встретится с Зеленским
Американский президент отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с лидером Украины.
Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, 29 августа, что решил отменить планировавшийся на конец этой недели визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан.
"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.
"Я считаю, что мне нужно остаться здесь. Похоже на то, что ураган действительно будет очень сильным", - добавил американский лидер.
Трамп заверил, что его визит в Польшу состоится "в недалеком будущем".
Ранее сообщалось, что в конце этой недели Польшу должен посетить президент Владимир Зеленский. Ожидалось, что там он проведет встречу с Трампом. В МИД Украины сообщили, что Зеленский и Трамп подпишут в Польше ряд документов.
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