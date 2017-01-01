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Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором

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Ранее Верховная Рада дала добро на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором Украины.
Зеленский назначил Рябошапку главой ГПУ
Зеленский назначил Рябошапку главой ГПУ
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 30 августа.
 
"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента.

Назначен министр обороны Украины
 
Как сообщалось, Верховная Рада в ночь на 30 августа поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора по представлению президента.

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Теги: ГПУ, генпрокурор, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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