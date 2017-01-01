Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором

Ранее Верховная Рада дала добро на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 30 августа.





Назначен министр обороны Украины "Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента.

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