Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором
Ранее Верховная Рада дала добро на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 30 августа.
"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента.
Назначен министр обороны Украины
Назначен министр обороны Украины
Как сообщалось, Верховная Рада в ночь на 30 августа поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора по представлению президента.
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