США поддержали новоизбранный Кабмин

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенного премьер-министра Алексея Гончарука и новый Кабинет министров, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлении территориальной целостности страны.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Волкер в Twitter вечером 29 августа.

Congratulations to Prime Minister Honcharuk, Foreign Minister Prystayko, and the entire Ukraine Cabinet! The United States stands with you in advancing reforms and seeking peace and the restoration of territorial integrity.