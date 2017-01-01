Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Комитетам Рады поручили рассмотреть законы Зеленского

Комментариев: 0
В частности, Верховная Рада поручила срочно рассмотреть закон об уменьшении количества народных депутатов.
Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков
Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков
Верховна Рада/Facebook

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.
 
"Поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы, а именно, внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы регистрационный номер 1017", - сказал Разумков на пленарном заседании парламента в ночь на пятницу, 30 августаю
 
Профильному комитету также поручено подготовить законопроекты относительно изменений в ст. 81 Конституции о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027); в ст. 85 Основного закона о консультативно-совещательных органах парламента (№ 1028); в ст.85 и 101 Конституции о полномочиях Рады (№1016); в ст.93 Основного закона относительно законодательных инициатив народа (№1015); в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (№1014);о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии (№1013).

Напомним, в четверг, 29 августа, Рада утвердила состав правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Кроме того, парламент утвердил новое руководство Верховной Рады. Спикером стал Дмитрий Разумков от Слуги народа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Конституция, Рада, Верховная Рада, Дмитрий Разумков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Интерфакс-Украина

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь