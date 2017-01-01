Первое заседание новой Рады завершилось

Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл первое пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва.



Председатель Верховной Рады девятого созыва Дмитрий Разумков в ночь на пятницу, 30 августа, закрыл первое пленарное заседание парламента.



"Рассмотрение вопросов повестки дня на сегодня завершено. Первую сессию Верховной Рады девятого созыва объявляю закрытой. Вторая сессия ВР начнет свою работу во вторник, 3 сентября", - сказал спикер.



Ранее Рада поручила профильным комитетам срочно рассмотреть ряд президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.



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