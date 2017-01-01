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Макрон поздравил Зеленского с избранием нового Кабмина

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Макрон также обсудил с Зеленским необходимость прогресса по решению кризиса на востоке Украины.
Французский лидер Эммануэль Макрон
Французский лидер Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора вечером 29 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил его с избранием нового Кабинета министров, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
 
Макрон также рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о важности прогресса по решению кризиса на востоке Украины.
 
"С прицелом на саммит глав государств и правительств Нормандского формата в сентябре, он (Макрон – ред.) напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.
 
Макрон рассказал Зеленскому о последствиях переговоров, проведенных с президентом РФ в Форте Брегансон, а также - переговоров на саммите G7.

Макрон: РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя
 
Кроме того, президент Франции поздравил украинского коллегу с утверждением Верховной Радой Алексея Гончарука на посту премьер-министра.

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Теги: Франция, переговоры, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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