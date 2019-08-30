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Сенцов и моряки возвращаются в Украину

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В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными и заключенными между Украиной и Российской Федерацией.
Украинский режиссер Олег Сенцов
Украинский режиссер Олег Сенцов

Новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка ночью 30 августа сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными.
 
"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!" - написал глава ГПУ на своей странице в Facebook со  ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову.



Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинский режиссер Олег Сенцов перевезен в московское СИЗО в рамках подготовки обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

Ожидалось, что обмен состоится 28-29 августа, но накануне адвокат Валентин Рыбин, участвующий в процессе, сообщил, что обмен откладывается.

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Теги: Украина-Россия, Сенцов, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bugrov3    30.08.2019, 04:06
Оценка:  +1
bugrov3
держим кулаки и ждём, это наши герои!
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