Трамп провоцирует Украину вмешиваться в выборы в США - конгрессмен

Президент США якобы заморозил финансовую помощь Киеву, чтобы добиться дискредитации своего конкурента Байдена, относительно которого в Украине идет расследование, заявил конгрессмен Шерман.

Президент США Дональд Трамп пытается заставить Украину косвенно помочь ему переизбраться на второй срок на выборах 2020 путем дискредитации своего вероятного соперника в предвыборной борьбе - бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Такое мнение высказал в четверг, 29 августа, в эфире телекомпании CNN конгрессмен Брэд Шерман (демократ от штата Калифорния).

Он утвердительно ответил на вопрос, о том, указывает ли предполагаемое решение администрации США о возможном замораживании 250 млн долларов военной помощи Украине на стремление Трампа заручиться поддержкой РФ в переизбрании на пост президента США в 2020 году.

"Одновременно в Украине сейчас снова ведется расследование, которое, как надеется Трамп, опозорит Джо Байдена. Таким образом он (Трамп) пытается подтолкнуть Украину в том же направлении. Он хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года ", - утверждал конгрессмен.

Он назвал такой вариант вмешательством в будущие президентские выборы в США.

Как сообщалось, Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. При этом на время пересмотра средства будут заморожены.

Украина и выборы в США. Трампу продавали компромат

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