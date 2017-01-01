Итоги 29 августа: Первый день Рады и новый Кабмин

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Верховная Рада девятого созыва провела первое заседание; стал известен новый состав правительства: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Состоялось первое заседание ВР 9 созыва

В четверг, 29 августа, состоялось первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Перед первым заседанием Верховной Рады 9 созыва избранные депутаты пришли почтить память погибших военных.

На первом торжественном заседании Верховной Рады нового созыва новоизбранные депутаты принесли присягу на верность стране.

Фракция Порошенко объявила о переходе в оппозицию

Фракция Европейской солидарности объявила о решении уйти в оппозицию к нынешней власти. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила депутат от ЕС Ирина Геращенко.

"Мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не в Украину", - сказала Геращенко. Также она отметила, что ЕС не будет поддерживать кадровые назначения "Слуги народа", но в то же время намерена претендовать на должность вице-спикера.

ВР поддержала снятие неприкосновенности с нардепов

Верховная Рада в ночь на пятницу, 30 августа, одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.

363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов).

За Богатыреву внесли залог в 6 млн грн

За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесен залог в размере 6 млн гривен. Адвокат не уточнил, кто внес за нее залог, однако еще вчера сообщалось, что за Богатыреву может внести нардеп Вадим Новинский.

Гончарук представил новый Кабмин

Новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа.

В новое правительство вошли:

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак – министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська – министром юстиции Украины

Оксана Коляда (Гаврилюк) – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров Украины.

Названа дата возвращения украинских политзаключенных

По словам Чийгоза, украинцы вернуться с РФ сегодня, 30 августа. По его информации, Олег Сенцов сейчас действительно находится в Москве и уже завтра он прибудет в Украину вместе с другими пленными.

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