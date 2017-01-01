Итоги 29 августа: Первый день Рады и новый Кабмин
Верховная Рада девятого созыва провела первое заседание; стал известен новый состав правительства: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Состоялось первое заседание ВР 9 созыва
В четверг, 29 августа, состоялось первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Перед первым заседанием Верховной Рады 9 созыва избранные депутаты пришли почтить память погибших военных.
На первом торжественном заседании Верховной Рады нового созыва новоизбранные депутаты принесли присягу на верность стране.
Фракция Порошенко объявила о переходе в оппозицию
Фракция Европейской солидарности объявила о решении уйти в оппозицию к нынешней власти. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила депутат от ЕС Ирина Геращенко.
"Мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не в Украину", - сказала Геращенко. Также она отметила, что ЕС не будет поддерживать кадровые назначения "Слуги народа", но в то же время намерена претендовать на должность вице-спикера.
ВР поддержала снятие неприкосновенности с нардепов
Верховная Рада в ночь на пятницу, 30 августа, одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.
363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов).
За Богатыреву внесли залог в 6 млн грн
За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесен залог в размере 6 млн гривен. Адвокат не уточнил, кто внес за нее залог, однако еще вчера сообщалось, что за Богатыреву может внести нардеп Вадим Новинский.
Гончарук представил новый Кабмин
Новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа.
В новое правительство вошли:
- Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
- Алена Бабак – министр развития громад и территорий Украины;
- Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
- Денис Малюська – министром юстиции Украины
- Оксана Коляда (Гаврилюк) – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров Украины.
Названа дата возвращения украинских политзаключенных
По словам Чийгоза, украинцы вернуться с РФ сегодня, 30 августа. По его информации, Олег Сенцов сейчас действительно находится в Москве и уже завтра он прибудет в Украину вместе с другими пленными.
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