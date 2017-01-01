Мощнейшая магнитная буря вскоре накроет землю

Воздействие магнитной бури, по словам медиков, ощутят не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.

Надвигающаяся магнитная буря будет самой сильной за последнее время podrobnosti.ua

Очень сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября. Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, с 31 августа по 2 сентября ожидается магнитная буря, пик которой придется на 1 сентября. Она станет мощнейшей за последнее время.

Причем, ее уровень угрозы продолжает расти. Так, неделю назад эксперты оценивали магнитную бурю 1 сентября в 4-5 баллов (G1), а последние данные демонстрируют уже 6 баллов и уровень G2.

Медики предупреждают, что почувствуют ее не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.

Кроме того, в периоды магнитных всплесков такой силы многие будут жаловаться на усталость, раздражаться без причины. Возможны приступы озноба.

Подробнее о магнитных бурях и о том, как их пережить, читайте в материале Магнитные бури: как влияет на человека.

Между тем ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что магнитные бури не связаны с головной болью.

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