Летняя жара и летний дождь: что обещают синоптики 30 августа

Конец лета будет довольно жарким, однако нескольким областям обещают летний дождь.

30 августа в Украине ожидается теплый летний день. Между тем, некоторым регионам обещают дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Воздух прогреется в пределах +28…+33 градуса по Цельсию.

Восточным регионам сегодня осадков не прогнозируют. На протяжении дня будет довольно солнечно и тепло. На термометре +24…+27 градусов по Цельсию.

На юге Украины разгар бархатного сезона. Погода будет способствовать активному отдыху. На улице +24…+28 градусов по Цельсию. Осадков не обещают.

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На севере страны сегодня также без осадков будет солнечно и тепло на протяжении дня. Синоптики обещают +25…+28 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня осадков не прогнозируют. Будет жарко и солнечно. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня солнечно и жарко. Воздух прогреется в пределах +26…+28 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики пообещали Украине много солнца и тепла. Последние дни лета в Украине будут максимально солнечными.

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