Офис президента: Обмен пленными не завершился, информация о возвращении - фейк

ОП просит не дезинформировать общественность касательно обмена пленными.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что процесс обмена политическими заключенными с Российской Федерацией еще не завершен, а значит новости о том, что украинцы уже вернулись или возвращаются домой не соответствует действительности.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента официальном Telegram-канале.

Ведомство просит средства массовой информации прекратить дезинформировать украинцев, ссылаясь на непроверенные “источники”. О результате обмена политзаключенными обещают проинформировать официальные источники.

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные “источники”. Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах, - сообщили в ведомстве.

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Напомним, ранее СМИ писали, что задержанные РФ украинские моряки уже в Киеве. Также была информация, что украинских моряков, которые удерживались Россией, уже доставили в Украину, однако где они сейчас находятся, неизвестно.

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