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В киевском аэропорту ждут освобожденных Россией украинцев

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Кроме журналистов в аэропорту находятся родные моряков и секретарь СНБО Александр Данилюк.

В аэропорту Киев собрались десятки журналистов после сообщений, что именно сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена, сообщает Крым.Реалии.

Также, там находится жена украинского моряка Романа Мокряка – Оксана.

Кроме того, в аэропорт приехал секретарь СНБО Александр Данилюк.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что переговоры об обмене продолжаются.

Ранее СМИ со ссылкой на родных моряков сообщали, что те уже в Киеве, но где именно - неизвестно.

А новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка ночью 30 августа сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными.

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Теги: СБУ, Александр Данилюк, заключенные, украинские моряки, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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