Сутки в ОСС: зафиксированы 17 обстрелов

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных.

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом в пятницу, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано 10 обстрелов:

трижды неподалеку Водяного;

дважды вблизи Гнутово;

неподалеку Марьинки;

Лебединского;

Новогнатовки;

Талаковки;

Павлополя.

В районе ответственности группировки Север сепаратисты совершили семь обстрелов:

трижды возле Луганского;

дважды неподалеку Южного;

вблизи Зайцево;

Новолуганского.

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С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня - неподалеку Водяного, из стрелкового оружия.

Напомним, в "ДНР" заявили о серьезных потерях. Сепаратисты якобы попали под прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм в районе села Григоровка.

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