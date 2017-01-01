Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ОСС: зафиксированы 17 обстрелов

Комментариев: 0
С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных.
Боевики 17 обстреляли украинские позиции
Боевики 17 обстреляли украинские позиции
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом в пятницу, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Читай также: Станица Луганская: украинская сторона обследовала разрушенный мост

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано 10 обстрелов:

  • трижды неподалеку Водяного;
  • дважды вблизи Гнутово;
  • неподалеку Марьинки;
  • Лебединского;
  • Новогнатовки;
  • Талаковки;
  • Павлополя.

В районе ответственности группировки Север сепаратисты совершили семь обстрелов:

  • трижды возле Луганского;
  • дважды неподалеку Южного;
  • вблизи Зайцево;
  • Новолуганского.

Читай также: Бойцы Азова уничтожили группу сепаратистов – штаб

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня - неподалеку Водяного, из стрелкового оружия.

Напомним, в "ДНР" заявили о серьезных потерях. Сепаратисты якобы попали под прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм в районе села Григоровка. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ОСС, штаб, боевики, обстрелы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь