Сутки в ОСС: зафиксированы 17 обстрелов
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом в пятницу, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано 10 обстрелов:
- трижды неподалеку Водяного;
- дважды вблизи Гнутово;
- неподалеку Марьинки;
- Лебединского;
- Новогнатовки;
- Талаковки;
- Павлополя.
В районе ответственности группировки Север сепаратисты совершили семь обстрелов:
- трижды возле Луганского;
- дважды неподалеку Южного;
- вблизи Зайцево;
- Новолуганского.
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С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня - неподалеку Водяного, из стрелкового оружия.
Напомним, в "ДНР" заявили о серьезных потерях. Сепаратисты якобы попали под прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм в районе села Григоровка.
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