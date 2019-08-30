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В центре Луцка устроили погоню за похитителем ребенка

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Задержание произошло напротив здания Волынской областной администрации.
В центре Луцка устроили погоню за похитителем ребенка
© ВолиньPost
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  • Ребенка удалось вернуть
  • Ребенка удалось вернуть
  • Ребенка удалось вернуть
В центре Луцка устроили погоню за похитителем ребенка
Ребенка удалось вернуть
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В Луцке вечером в четверг, 29 августа, полицейские устроили погоню за мужчиной, который похитил из коляски ребенка и пытался вывезти его на личном автомобиле.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

Так, мужчина, который сел за руль с признаками, внешне напоминавшими алкогольное или наркотическое опьянение, похитил собственного сына.

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За похитителем в погоню двинулись несколько экипажей полиции, которым удалось остановить Opel на иностранной регистрации. Задержание произошло в самом центре Луцка, напротив здания Волынской областной администрации.

Как сообщалось 23 августа, в Днепре остановили авто с заложником в багажнике за нарушение ПДД.

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Теги: похищение ребенка, Луцк, погоня
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