В центре Луцка устроили погоню за похитителем ребенка
В Луцке вечером в четверг, 29 августа, полицейские устроили погоню за мужчиной, который похитил из коляски ребенка и пытался вывезти его на личном автомобиле.
Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.
Так, мужчина, который сел за руль с признаками, внешне напоминавшими алкогольное или наркотическое опьянение, похитил собственного сына.
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За похитителем в погоню двинулись несколько экипажей полиции, которым удалось остановить Opel на иностранной регистрации. Задержание произошло в самом центре Луцка, напротив здания Волынской областной администрации.
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