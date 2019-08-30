“Радуюсь выходу из каторги”: Луценко прокомментировал увольнение

Бывший генпрокурор планирует заняться спортом и здоровьем.

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал увольнение с должности. По его словам, это решение на него практически никак не повлияет. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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По словам Луценко, после увольнения он займется своим здоровьем и спортом. К своему увольнению относится позитивно.

По моему заявлению президент подал решение о моем увольнении. Оно будет проголосовано. Я к этому отношусь положительно, фактически радуюсь выходу из каторги, - сказал Луценко вчера в кулуарах ВР.

К слову, Луценко напомнил, что, согласно законодательству, у него после увольнения с должности главы ГПУ остается звание прокурора.

Соответственно, чтобы меня снять, нужно решение нового руководителя. Оно невозможно, если на меня открыто производство по КДКП (квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - ред.), - добавил Луценко.

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Он также рассказал, что в ближайшее время займется своим здоровьем, спортом и, возможно, организует благотворительный фонд в поддержку украинской книги.

Политика пока меня не зовет, - отметил Луценко.

Напомним, Рада отправила Луценко в отставку. Представление президента на увольнение Луценко с должности генпрокурора поддержали 317 народных депутатов.

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