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“Радуюсь выходу из каторги”: Луценко прокомментировал увольнение

Комментариев: 3
Бывший генпрокурор планирует заняться спортом и здоровьем.
Луценко прокомментировал увольнение
Луценко прокомментировал увольнение
facebook.com/LlutsenkoYuri

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал увольнение с должности. По его словам, это решение на него практически никак не повлияет. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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По словам Луценко, после увольнения он займется своим здоровьем и спортом. К своему увольнению относится позитивно.

По моему заявлению президент подал решение о моем увольнении. Оно будет проголосовано. Я к этому отношусь положительно, фактически радуюсь выходу из каторги, - сказал Луценко вчера в кулуарах ВР.

К слову, Луценко напомнил, что, согласно законодательству, у него после увольнения с должности главы ГПУ остается звание прокурора.

Соответственно, чтобы меня снять, нужно решение нового руководителя. Оно невозможно, если на меня открыто производство по КДКП (квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - ред.), - добавил Луценко.

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Он также рассказал, что в ближайшее время займется своим здоровьем, спортом и, возможно, организует благотворительный фонд в поддержку украинской книги.

Политика пока меня не зовет, - отметил Луценко.

Напомним, Рада отправила Луценко в отставку. Представление президента на увольнение Луценко с должности генпрокурора поддержали 317 народных депутатов.

 

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Теги: Луценко, отставка, увольнение, каторга
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Комментариев (3)
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designandrey65    30.08.2019, 10:15
Оценка:  +1
designandrey65
C каторги да на каторгу...
asfd0    30.08.2019, 09:44
Оценка:  +4
asfd0
Харахорится мерзавец. Скоро тебя на курорт определят, займёшся спортом с мускулистыми дяденьками в наколках.
T-REX2    30.08.2019, 10:25
Оценка:  0
T-REX2
Ну это вряд ли,у него персональная камера в красной зоне ИТК91
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