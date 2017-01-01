Он обзывался: Под Одессой мужчина метнул нож в подростка

Нож попал мальчику в спину.

Серьезное ножевое ранение получил 12-летний житель Балты от рук своего родственника.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так во дворе жилого дома между нетрезвым мужчиной и его несовершеннолетним племянником возникла ссора, в разгар которой первый бросил в мальчика нож.

На крики ребенка из дома выбежала мать и вызвала скорую. Дядя же сразу сбежал из города.

Ребенка с ножом в спине доставили в больницу. Ему уже сделали операцию. Сейчас врачи оценивают состояние подростка как стабильное. Также медики уведомили о случившемся полицию.

К поискам злоумышленника правоохранители привлекли кинологов со служебной собакой. Вскоре 31-летнего мужчину нашли и задержали. Он скрывался в овраге недалеко от населенного пункта. Свой поступок задержанный объяснил обидой на племянника за то, что тот его обзывал.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщалось в апреле, в Ровенской области 13-летний парень заступился за отца и порезал соседа.

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