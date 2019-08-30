“И шо вы орете все время?”: Зеленский в Раде заступился за Разумкова

Президент сделал замечание нардепу Герасимову, который все время поправлял Разумкова.

Ночью 30 августа Верховная Рада продолжала свое первое рабочее заседание и уже успел отличиться нардеп Герасимов. Об этом передает Украинская правда.

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Издание сообщает, что во время рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности с народных избранников депутат от фракции Порошенко "Европейская солидарность" Артур Герасимов с места сделал замечание спикеру парламента Дмитрию Разумкову, что тот якобы не точно выразился относительно предмета голосования.

За Разумкова вступился президент Украины Владимир Зеленский. Гарант не смог сдержать эмоции.

Ну и сказал он. И шо вы орете все время? - спросил президент.

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Издание отмечает, что Герасимов во время заседания действительно часто был недоволен и с удовольствием указывал новому спикеру Дмитрию Разумкову на его процедурные ошибки.

Напомним, Волошину отключили микрофон за российский язык: Разумков напомнил о регламенте. Спикер впервые в новой Раде выключил микрофон нардепу.

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