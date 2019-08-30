Родные одного из моряков: "Мы просто поддались эмоциям и рванули в Киев"

Сейчас они возвращаются домой и будут ждать звонка из Офиса президента.

Моряки пока не вернулись в Украину, а многие родные их уже ждут в Киеве EPA/UPG

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Родные одного из украинских военных моряков, которых должны вернуть на родину в рамках украинско-российского обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева. Об этом они сообщили Крым.Реалии.

"Мы просто поддались эмоциям и рванули на Киев. Нам сказали в офисе украинского омбудсмена и, не только там, ждать официального звонка", – на условиях анонимности пояснил отец одного из моряков.

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Ранее в Офисе президента заявили, что информация о возвращении украинских моряков в Киев не соответствует действительности.

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