Родные одного из моряков: "Мы просто поддались эмоциям и рванули в Киев"
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Родные одного из украинских военных моряков, которых должны вернуть на родину в рамках украинско-российского обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева. Об этом они сообщили Крым.Реалии.
"Мы просто поддались эмоциям и рванули на Киев. Нам сказали в офисе украинского омбудсмена и, не только там, ждать официального звонка", – на условиях анонимности пояснил отец одного из моряков.
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Ранее в Офисе президента заявили, что информация о возвращении украинских моряков в Киев не соответствует действительности.
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