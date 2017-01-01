"Вопрос чувствительный": Данилюк надеется на возвращение моряков

Комментировать возможные сроки их прилета в Киев секретарь СНБО отказался.

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В аэропорту “Киев“ побывал утром секретарь СНБО Александр Данилюк. Он заявил, что надеется на обмен заключенных, но пока не комментирует вопрос, пишет “Страна“.

“Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос“, - сказал секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос, состоится ли обмен сегодня, он ответил “Надеемся“.

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При этом он добавил, что сам летит встречаться со своим коллегой из Варшавы, чтобы обсудить визит президента Владимира Зеленского в Польшу.

“Обмена надо дождаться, а потом - комментировать. Этот вопрос очень сенситивен (чувствителен - прим. ред.)“, - подчеркнул Данилюк в ответ на настойчивые расспросы журналистки “Страны“.

Напомним, в Офисе президента заявили, что информация о нахождении военнопленных моряков в киеве - фейк.

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