"Кот в шоке": Дубилет прокомментировал свое назначение

По словам Дубилета, он "принял одно из самых сложных решений в своей жизни".

Новоназначенный Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет прокомментировал свое назначение словами “семья в шоке, друзья в шоке, бизнес-партнеры в шоке, кот в шоке, да и я сам, если честно, в шоке“.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Итоги 29 августа: Первый день Рады и новый Кабмин

Дубилет в ближайшее время планировал выехать в Лондон. Там он хотел заниматься monobank и Smartass.

“Еще недавно я строил великие планы по развитию monobank и Smartass, а также запуску Koto в Британии… Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога“ - написал он.

А еще я обещаю не красть подчеркнул Дубилет

Читай также: Гончарук представил новый Кабмин

“Я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было“ - продолжил Дубилет.

Напомним, что ранее Иван Баканов официально возглавил СБУ.

Также сообщалось, что Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.