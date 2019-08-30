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"Кот в шоке": Дубилет прокомментировал свое назначение

Комментариев: 10
По словам Дубилета, он "принял одно из самых сложных решений в своей жизни".
Дмитрий Дубилет пообещал не красть
Дмитрий Дубилет пообещал не красть
facebook.com/dubilet

Новоназначенный Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет прокомментировал свое назначение словами “семья в шоке, друзья в шоке, бизнес-партнеры в шоке, кот в шоке, да и я сам, если честно, в шоке“.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

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Дубилет в ближайшее время планировал выехать в Лондон. Там он хотел заниматься monobank и Smartass.

“Еще недавно я строил великие планы по развитию monobank и Smartass, а также запуску Koto в Британии… Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога“ - написал он.

А еще я обещаю не красть подчеркнул Дубилет

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“Я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было“ - продолжил Дубилет.

Напомним, что ранее Иван Баканов официально возглавил СБУ.

Также сообщалось, что Верховная Рада назначила Пристайко главой МИД.

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Теги: дмитрий дубилет, министр кабинета министров
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Комментариев (10)
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qwsdcvnm    30.08.2019, 11:19
Оценка:  +1
qwsdcvnm
Красть не будут это факт. Чтоб красть должно быть что красть. А с такими специалистами красть будет нечего.
Хулиганка*    30.08.2019, 11:47
Оценка:  +1
Хулиганка*
после порошенко точно нечего красть, разве снять мораторий с земли
Letohradek    30.08.2019, 11:56
Оценка:  -2
Letohradek
Ларачка Билала, будь добра, аргументируй свои показания фактами и документами
qwsdcvnm    30.08.2019, 11:17
Оценка:  0
qwsdcvnm
Если решение для тебя сложное, надо было не принимать. Сопли свои распускать в надежде на лайки . Пиздyй занимайся монобанком.
Letohradek    30.08.2019, 10:59
Оценка:  -1
Letohradek
Какая-то странная фамилия для украинца ...!?
Хулиганка*    30.08.2019, 11:03
Оценка:  +2
Хулиганка*
а климпуш-цинцадзе, фарион, ницой, фриз, кубив и остальные галицайские фамилии, которые больше на собачьи клички похожи не странные?
Letohradek    30.08.2019, 11:16
Оценка:  -2
Letohradek
Лариса, мне очень любопытно, фамилия - Билала, это тоже украинская? Какое отношение ты имеешь к Украине, с такой собачьей кличкой?
asfd0    30.08.2019, 11:29
Оценка:  +1
asfd0
Самую главную забыла - Яреська ))) Но ни одна собака так бы не нагадила в своей стране как эти, не обижайте собачек, запукры - это особые твари.
Хулиганка*    30.08.2019, 11:45
Оценка:  +1
Хулиганка*
мудила, я не Лариса...))
Letohradek    30.08.2019, 11:54
Оценка:  -2
Letohradek
Ларачка, ты отказываешься от своей клички - Билала?
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