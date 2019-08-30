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Адвокат россиян со смехом посоветовал украинцам не вестись на фейки об обмене

Комментариев: 2
Самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще не вылетели для обмена, но вопрос может решиться в течение дня.
Рыбин заверил, что пока пленные не летят в Киев
Рыбин заверил, что пока пленные не летят в Киев
Facebook Валентина Рыбина

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Вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной может решиться сегодня в течение дня. Об этом сообщил адвокат россиян Валентин Рыбин.

Самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще не вылетели для обмена, говорится в видеообращении Рыбина в Facebook, в начале которого адвокат громко смеется.

“Если серьезно, не ведитесь на фейки и проверяйте информацию, обращайтесь к тем людям, которые могут что-то нормальное, внятное сказать“, - отсмеявшись, говорит Рыбин.

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Адвокат добавил, что по состоянию на утро был Полтаве и собирается в Днепр.

“Никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания“, - заявил он.

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“Давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать“, - призвал в своем видео адвокат.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алекандр Данилюк посоветовал СМИ дождаться обмена, а потом брать комментарии.

Кроме того, ранее в Офисе президента назвали фейком информацию о том, что моряков уже вернули в Киев.

 

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Теги: адвокат, россияне, заключенные, военнопленные, политзаключенные, обмен, моряки
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Комментариев (2)
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FPN    30.08.2019, 11:32
Оценка:  +1
FPN
ЧТО ЗА БЕЗГРАМОТНОЕ БЫДЛО НА БИГМИРЕ!!!!!!
Ira0956    30.08.2019, 11:37
Оценка:  +3
Ira0956
мова отупляет
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